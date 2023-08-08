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Эксперт: Рынок краткосрочной аренды квартир выходит из серой зоны
Рынок краткосрочной аренды квартир выходит из серой зоны, сообщил «Татар-информу» вице-президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.
«Многие предприниматели в этом сегменте оформляются как самозанятые»,— пояснил Савельев.
Что касается долгосрочной аренды, он убежден, что этот рынок как был, так и будет серым – владельцы недвижимости просто не хотят выходить из тени.
Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова тоже считает, что пока аренда жилья — это самый серый рынок недвижимости. По ее мнению, он может стать белым в том случае, если заработают интернет-площадки, где самостоятельно сдавать жилье будет непосредственно его собственник, а снимать напрямую сам арендатор.
«Если это будет прозрачная база без фейковых объявлений, рынок встанет на цивилизованные рельсы. И никакие законы тогда не будут нужны», — заключила она.
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