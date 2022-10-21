Эксперт: «ЮВТ Аэро» целесообразно использовать Ту-214 на рейсах за границу

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая стала первым официальным заказчиком новых самолетов Ту-214 производства Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова (филиал «Туполева»), сможет загрузить эти борты пассажирами, и «воспользовавшись рыночной конъюнктурой, неплохо заработать». Об это в комментарии для ИА «Татар-информ» заявил исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Напомним, на полях Восточного экономического форума, который прошел в сентябре этого года во Владивостоке, ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании 339 самолетов российского производства, в том числе 40 Ту-214. Однако твердые контакты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планировалось подписать до конца текущего года. При этом Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая накануне с ежегодным посланием Госсовету РТ, заявил, что «контракт на первые четыре самолета Ту-214 уже подписан с республиканским татарстанским заказчиком». На Казанском авиазаводе и в «ЮВТ Аэро» также подтвердили подписание документа.

«С одной стороны, выглядит удивительным то обстоятельство, что татарстанская авиакомпания приобретает самолеты с вместимостью в четыре раза больше, чем у тех 50-кресельных машин, которые у нее сейчас есть (в парке у «ЮВТ Аэро» – восемь канадских самолетов канадского производства Bombardier CRJ-200 – прим. пед.). С другой, нужно напомнить, что, во-первых, в Татарстане уже была одноименная авиакомпания, которая эксплуатировала магистральные самолеты. Правда, тоже не 200-местные, но все же опыт эксплуатации техники такого класса в регионе есть», – отмечает Пантелеев.

Он также обратил внимание на то, что авиакомпании, выполняющие полеты в Казань и из Казани, давно уже эксплуатируют на многих направлениях «самолеты вместимостью и по 200 кресел, и даже больше, и это не только полеты в Москву, но, в первую очередь, туристические направления». «Поэтому вообще-то рынок авиаперевозок, сформировавшийся в Татарстане, сможет загрузить самолеты такой вместимости», – уверен эксперт.

По его мнению, наиболее рационально использовать такие машины на популярных туристических направлениях, таких как, в зависимости от сезона, Турция, Египет, ОАЭ и Юго-Восточная Азия. «Ту-214, обладая большой дальностью полета, вполне сможет достать без промежуточных посадок до указанных регионов и пунктов назначения. И загрузить четыре машины туристами – задача вполне по силе, реалистичная, с учетом того, что сегодня у российских авиакомпаний есть дефицит самолетов, которые можно без санкционных рисков ставить на международные линии». «Получив такое ресурс, татарстанский перевозчик действительно сможет воспользоваться рыночной конъюнктурой, и неплохо заработать», – уверен эксперт. Подробности – в материале «Татар-информа».