Эксперт: РОСТКИ служат для привлечения иностранных компаний в Россию

Международный бизнес-форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» служит для привлечения иностранных компаний на территорию России. Таким мнением поделился председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

«Хотелось бы, чтобы иностранные компании, в том числе китайские, активнее приходили в Россию. И я считаю, что этот форум и служит как раз для того, чтобы иностранные компании лучше узнали Россию и ее преимущества», – заявил он.

Манкевич подчеркнул, что региональные власти по всей России привлекают иностранные компании благодаря различным льготам и преференциям.

Одной из актуальных ниш он назвал производство легковых автомобилей, так как действующий утилизационный сбор существенно увеличивает стоимость импорта, делая его нерентабельным.

Манкевич также добавил, что одним из главных направлений дальнейшего сотрудничества станет масштабирование электронной коммерции, которая с каждым годом занимает всё более значимое место в жизни каждого человека.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.