Эксперт: Российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников

Российские пенсионеры имеют право на доплаты на родственников по ряду государственных программ. Об этом рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис, сообщает агентство «Прайм».

«Деньги могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника», — напомнил специалист.

Повышенная фиксированная выплата в составе страховой пенсии положена пенсионеру, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Для ее получения следует с подтверждающими документами обратиться в ПФР или МФЦ.

«Сумма выплаты составляет одну третью фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум —100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля)», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по словам Биезбардиса, начиная с 1 февраля выплата в размере 1752,52 рубля предусмотрена пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей.

Детям первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, полученными при воздействии радиации на их родителей, положена выплата в размере 1459,52 рубля в месяц.

Доплаты также положены родителям и женам военнослужащих, погибших при защите СССР, членам семей участников боя в Аргунском ущелье во время второй чеченской кампании, членам семей умерших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Размер выплаты каждому члену семьи определяется посредством деления размера доплаты, установленной умершему лицу, на количество членов семьи, пояснил эксперт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на анонсированные Президентом России Владимиром Путиным выплаты пенсионерам ПФР по РТ направил более 11 млрд рублей.