Эксперт Роспотребнадзора не исключила поражения ЦНС при легкой форме Covid-19

Коронавирус может приводить к поражению центральной нервной системы и при легких формах Covid-19. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист заметила, что если патоген попадает в организм через нос, то он оказывается способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.

«Другой путь проникновения — через гематоэнцефалический барьер — связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг», — приводит слова Пшеничной РИА Новости.

Работу головного мозга также могут ухудшить кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах инфекции, микротромбозы и патологический ответ иммунной системы. Последний может вызвать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна, пояснила инфекционист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Минздраве предупредили о влиянии кондиционеров на распространение коронавируса.