Эксперт: Пережившим смерть близких может помочь анималотерапия

Потерявшим близких людей после стрельбы в казанской гимназии №175 и находящимся сейчас в острой стадии горя может помочь анималотерапия. Об этом во время прямого эфира «Как помогать родственникам или друзьям в момент горевания (рекомендации для родителей)» рассказала доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

По словам эксперта, иногда горюющий человек ощущает себя обузой, потому что окружающим сложно слушать одно и то же. «Однако для горюющего человека это возможность сохранить ту нить памяти, которая соединяет его с прошлым», — отметила она.

В этот момент на помощь могут прийти «хвостатые психологи». «Коту говоришь: „Помнишь, как твой хозяин делал? Вот он бы тебя сейчас погладил, потискал“. Анималотерапия распространена во многих европейских странах, в том числе и в хосписах — как для людей, которые будут переживать утрату, так и для уходящих», — заметила специалист.

Анималотерапия (пет-терапия, лечение с помощью животных) — один из видов натуропатии (альтернативный способ лечения, суть которого в исцелении организма без применения медикаментозных средств), в котором животные используются для оказания психотерапевтической помощи людям.

Ранее Марина Белоусова напомнила, что сейчас родные погибших находятся в остром периоде горя.