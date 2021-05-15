Психотерапевт Марина Белоусова: «Сейчас родные погибших находятся в остром периоде горя»

Родные и близкие погибших при нападении на казанскую гимназию №175 сейчас находятся в остром периоде горя, и контактирующие с ними должны относиться к этому с пониманием. Об этом во время организованного властями республики прямого эфира рассказала доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

«Сейчас <…> мы находимся в остром периоде горя. Прошел шок, прошло оцепенение <…>. Сейчас они (родные и близкие погибших — прим. Т-и) начинают обретать некоторые чувства, которые были заморожены, и чаще всего пробивается одно и главное — чувство злости», — объяснила специалист.

«С этим надо смириться, и это надо понять. Тем людям, которые хотят им помочь, но которые оказываются объектами злости, бывает очень трудно это вынести», — констатировала психолог.

По словам Белоусовой, оказывающиеся рядом люди, включая психологов, которые еще не имеют опыта работы с посттравматическим стрессовым расстройством, должны понимать, что «не они объект агрессии». «Это агрессия на мир, это агрессия как крик души, который здесь и сейчас достался тому человеку, который оказался рядом», — подчеркнула она.

В целом эксперт рекомендовала тем, кто желает помочь горюющим по погибшим, разделить «путь горя» на отдельные этапы. Это необходимо, чтобы страдающие люди получили некоторую пользу от испытываемых ими чувств и им можно было помочь. При этом она напомнила, что работа горя длится не меньше года, а период оплакивания детей занимает всю жизнь.

В роли модератора прямого эфира «Как помогать родственникам или друзьям в момент горевания (рекомендации для родителей)» выступила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.