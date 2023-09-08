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Эксперт: Результаты форума «РОСТКИ» будут видны через полгода — год
Международный форум «РОСТКИ» — это удобная платформа для взаимодействия Татарстана и других регионов России с провинциями Китая. Об этом на полях события заявил председатель Русско-Азиатского делового совета Максим Кузнецов.
«Китай это не спринт, а марафон, то есть для работы с китайскими партнерами нужно время, чтобы добиться результатов. У них даже есть поговорка, что для построения серьезного крупного бизнеса нужно сначала стать друзьями и только потом переходить к делам. Потому что бизнес без доверия невозможен», — заявил он.
Учитывая этот факт, Кузнецов считает, что какие либо результаты от сотрудничества между компаниями начнут проявляться через полгода — год.
Напомним, что первый форум «РОСТКИ» проходит в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.
Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать событие ежегодным и провести второй саммит в Казани в ноябре 2024 года.
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