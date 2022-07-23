Эксперт рассказала о преимуществах песочного покрытия на детских площадках во дворах

Федеральный эксперт по благоустройству территорий Наталья Зинченко разъяснила преимущества песочного покрытия на детских площадках, который используется президентской программой «Наш двор» в качестве безопасного покрытия. Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

По словам эксперта, часто от жителей поступают вопросы, почему именно песок, а не резиновое покрытие появляются на площадках. Зинченко пояснила, что песок используется в качестве ударопоглощающей поверхности, потому что мягкий и амортизирует падение. При этом он не требует больших вложений, удобен в эксплуатации и его легко заменить при необходимости.

При этом, по словам эксперта, не любой песок подходит для обеспечения безопасности. Согласно ГОСТ, он должен содержать частицы 0,2-2 мм, быть кругловатым и промытым, чтобы устранить большую часть частиц ила или глины, иначе покрытие быстро придет в негодность.

Также Наталья Зинченко ответила на частый вопрос, насколько песок гигиеничен. По ее словам, важно не то, какое покрытие, а то, как за ним ухаживают. А за качеством и состоянием песка следят управляющие организации: они должны вовремя досыпать и чистить песок.

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