Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке земли у частного лица

Покупка земельного участка у частного лица может быть удобным вариантом, но требует особой внимательности, особенно при проверке документов и характеристик территории. Об этом «Татар-информу» рассказала член Гильдии риелторов РТ, руководитель агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Перед сделкой важно определить назначение участка – для постоянного проживания или сезонного использования. В первом случае критически важно наличие коммуникаций: электричества, газа, водоснабжения и канализации. Если инженерные сети только в планах, Гизатова рекомендует не полагаться на слова продавца, а получить официальное подтверждение в профильных организациях.

Ключевым документом при покупке эксперт назвала ГПЗУ – градостроительный план земельного участка. Только он позволяет узнать о реальных ограничениях на застройку: охранных зонах, «красных линиях», допустимом пятне застройки.

«Никогда не покупайте землю, не изучив актуальный ГПЗУ. Многие покупают участок, а потом понимают, что не могут построить "дом мечты" из-за скрытых ограничений», – подчеркнула Гизатова.

Также перед покупкой нужно сверить кадастровый паспорт с фактическими границами участка и проверить, нет ли обременений – ареста, залога или других ограничений. Важно выяснить и статус подъездных путей: являются ли они официально зарегистрированными или были организованы самовольно.

Подробнее о том, как выбрать земельный участок в Татарстане и не пожалеть об этом, читайте в материале: «Участок под ИЖС в Татарстане: как найти и сколько придется заплатить».