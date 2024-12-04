Эксперт рассказала, можно ли сделать карьеру на удаленке

Согласно исследованию «Работа.ру», российские работодатели по-разному относятся к переходу на удаленную работу: часть компаний отметила снижение эффективности работы таких сотрудников, другие, наоборот, выделили плюсы этого формата. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса Татьяна Мощагина.

«По мнению 49% представителей бизнеса, удаленка никак не сказывается на продуктивности работников. 38% компаний считают, что эффективность сотрудников снижается. 13% организаций уверены, что вне офиса работники более результативны», – заметила она.

Мощагина пояснила, что прямой взаимосвязи между успешным карьерным ростом и определенным графиком работы нет. Перспективный и талантливый сотрудник может показывать хорошие результаты, положительно влиять на бизнес-процессы и развивать гибкие навыки и на удаленке. Успех во многом зависит от стремлений, проявления инициативы, экспертности.

Популярность удаленной работы не снижается, и эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет, считают аналитики. Подробнее о зарплатах и карьере на удаленке читайте в материале «Татар-информа» - Один из главных трендов – удержание персонала: что ждет рынок труда в 2025 году?