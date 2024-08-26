Эксперт рассказал о токсичных химикатах, применямых ВСУ: Вызывают помешательство

Токсичные химические вещества, применение которых зафиксировано со стороны ВСУ, не относятся к смертельным. Однако последствия от их воздействия очень серьезны, рассказал «Татар-информу» военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Использование BZ, CS и SR, а также ручных гранат «Терен-6» было зафиксировано постоянным представительством России при Организации по запрещению химического оружия. Выявлено свыше 400 подобных фактов.

«Эти вещества в общем-то не считаются смертельными, но все зависит от концентрации. Они вполне могут быть и летальными. Это аналоги хлорпикрина, который использовался в Первую мировую войну в качестве химического оружия, а потом для разгона демонстраций полицейскими», — заметил он.

Самым опасным из них, по данным Никулина, является BZ, активно применявшийся ВС США во время войны во Вьетнаме. Это химическое вещество психотропного действия, вызывающее у людей временное помешательство, различного рода галлюцинации. Находясь под его воздействием, человек не понимает, где находится и что происходит вокруг него.

«А остальные два они как бы раздражающего действия. Но CR, по-моему, более сильный, насколько я припоминаю. То есть они вполне могут быть смертельными. CS послабее. Это, какой-то аналог хлорацетофенона, который у нас входит в состав „Черемухи“ и других спецсредств», — пояснил Никулин.

По его словам, эти вещества входят во вторую группу запрещенных веществ, согласно Конвенции ООН о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и его уничтожении.

Подробнее о химической войне, которую пытается развязать Киев, опасности применяемых веществ и молчании Запада можно узнать из материала «Татар-информа» «400 фактов атак и молчание Вашингтона: Украина объявляет химическую войну России?».