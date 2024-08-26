400 фактов атак и молчание Вашингтона: Украина объявляет химическую войну России?

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Массовое применение химического оружия со стороны ВСУ

Более 400 фактов применения токсичных химических средств со стороны ВСУ было зафиксировано постоянным представительством России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В постпредстве также заявили, что США являются главным поставщиком данных препаратов, сообщили «Известия».

Речь идет о химических веществах «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар» и о ручных гранатах «Терен-6», снаряженных химсредствами. Как сообщил «Татар-информу» военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, вышеназванные вещества, хоть и не считаются летальными, но входят во вторую группу запрещенных веществ, согласно Конвенции ООН о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

«Эти вещества в общем-то не считаются смертельными, но все зависит от концентрации. Они вполне могут быть и летальными. Это аналоги хлорпикрина, который использовался в Первую мировую войну в качестве химического оружия, а потом для разгона демонстраций полицейскими», – пояснил эксперт.

Фото: © Денис Асланов / РИА Новости

Made in USA

Расскажем о вышеперечисленных веществах подробнее. «Би-Зет» – это химическое вещество психотропного действия. Его активно использовали американцы во время войны во Вьетнаме, потом им был отравлен известный борец за мир Поль Робсон. Причем, он очень долго лечился. Это вещество вызывает у человека временное помешательство, слуховые галлюцинации, звуковые, цветовые и так далее. То есть, человек не понимает, где он находится, не понимает, что вокруг него происходит. И лечение довольно длительное.

«А остальные два они как бы раздражающего действия. Но “Си-Ар”, по-моему, более сильный, насколько я припоминаю. То есть они вполне могут быть смертельными. “Си-Эс” послабее. Это, какой-то аналог хлорацетофенона, который у нас входит в состав “Черемухи” и других спецсредств», – пояснил Никулин.

Военная логика применения этих веществ весьма проста. Штурмовые группы российских войск на Донбассе могут подвергаться атакам и временно выводиться из строя. Украина здесь может рассчитывать, что не получит мирового осуждения, поскольку российские бойцы не будет падать замертво, а просто потеряют свою боеспособность. Да, с тяжелыми последствиями для здоровья, но без немедленного летального эффекта.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Противогазы и специальный защитный костюм

«Наступающие подразделения вынуждены остановиться, если бойцы вовремя не успели надеть противогазы и комплект общевойсковой защиты. Последний – это резиновый комбинезон. Вещества раздражающего действия – они же на кожу воздействуют, не только на легкие», – объясняет Никулин.

При этом эксперт обращает внимание, что в теплую погоду, которая сейчас стоит на Донбассе применение такого костюма проблематично.

«Нас в свое время так на учения вывозили, вот тоже это было в августе-месяце. Ну, потом все выжимать можно было, из сапог пот выливали как из ведра. Насквозь мокрые были. То есть в такую погоду очень тяжело находиться в этом ОЗК на солнце, а еще выполнять всякие боевые действия», – говорит Никулин.

Фото: © Алексей Витвицкий / РИА Новости

Почему молчит Запад

По словам эксперта, еще в феврале подобные снаряды и бомбы поступили на вооружение Киева. Так, в феврале в Краматорск прибыло несколько вагонов со снарядами натовского калибра с такой же аббревиатурой – «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар».

«Ясно было, что рано или поздно они их применят. Видимо, сейчас ситуация на фронте в ДНР для них настолько критическая, что они, как говорится, уже наплевали на все международные обязательства. Хотя Украина в 98-м году ратифицировала конвенцию по химическому оружию. То есть обязалась не иметь, не применять, не накапливать. В общем, все эти пункты Украина нарушила. Но почему-то никакой реакции со стороны ОЗХО нет до сих пор, хотя Россия неоднократно об этом заявляла и в том числе наш представитель в этой организации», – комментирует Никулин.

Действительно, от «головного» офиса ОЗХО реакции на данный момент нет. Этому удивляться не стоит, поскольку данная организация, как и многие международные органы, в первую очередь, обслуживают интересы США. А Вашингтон скорее заинтересован обвинить в применении химоружия Россию, даже не имея на то оснований, нежели останавливать Владимира Зеленского, даже когда факты применения запрещенных на войне веществ – налицо.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

США легче голословно обвинить Россию, что делать Москве?

Ранее об этом говорил постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. Он заявлял, что Запад во главе с США работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

Еще тогда Тарабрин говорил, что Украина массово скупает средства индивидуальной защиты от химического оружия, поскольку готовится сама эти средства применять в вооруженном конфликте.

В целом, относительно новая военная инициатива Киева, понятно, не способна внести какого-либо перелома в ход СВО и носит скорее раздражающий эффект. Как бороться с подобной угрозой знали еще во времена Первой мировой войны.

Важнее другое. А именно двойные стандарты международных институтов, которые на пустом месте обвиняют Россию в применении химического оружия. А при этом попросту закрывают глаза на голые факты такой практики со стороны Украины. И именно на это требуется дипломатическая реакция Москвы.