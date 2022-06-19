Эксперт рассказал о последствиях запрета на загрузку Windows для россиян

Проблемы с загрузкой Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft, возникшие у пользователей из России, могут вызвать ряд сбоев в работе компьютеров. Об этом со ссылкой на эксперта в IT-сфере Германа Клименко сообщает «Взгляд».

«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов», — поделился специалист.

Он напомнил, что помимо широко используемых Windows и Mac существует система Linux. В будущем при проблемах с первыми двумя она сможет стать неплохой альтернативой.

«Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», — заметил Клименко.

Ранее стало известно, что при попытке загрузить Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft пользователи из России столкнулись с сообщениями об ошибке. При этом если установка происходит при включенном VPN, никаких проблем с загрузкой не наблюдается.