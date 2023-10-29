Аналитик рассказал о последствиях разрыва Украиной соглашения с Россией о транзите газа

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Решение Украины разорвать соглашение с Россией о транзите газа спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«У меня вообще есть сомнения, что даже до конца 2024 года доработает контракт <...> я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен», — приводит слова эксперта «Лента.ру».

По мнению Юшкова, к такому шагу Киев будет подталкивать Вашингтон, который хочет окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка.

Юшков пояснил, что формально у обеих сторон есть основания для досрочной остановки контракта. Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения. Украинской стороне технически проще и экономически выгоднее работать, когда есть транзит.

«Если транзита не будет, надо будет физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать на Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», — рассказал аналитик.

По его словам, сейчас Украина может обеспечивать газом сама себя из-за того, что фактически не работает промышленность, многие граждане уехали, а часть территории перешла под контроль РФ.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу.