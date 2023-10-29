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Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа в Европу
Украина решила не продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу. Договор истекает в конце 2024 года, сообщает издание «Страна» со ссылкой на главу «Нафтогаза» Алексея Чернышова.
«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — объявил руководитель украинской госкомпании.
По его словам, договор еще действует только из-за европейских партнеров, которым Киев не хочет помешать готовиться к зиме.
Напомним, что в предыдущий раз контракт продлевался в декабре 2019 года.
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