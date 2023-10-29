Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа в Европу

Украина решила не продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу. Договор истекает в конце 2024 года, сообщает издание «Страна» со ссылкой на главу «Нафтогаза» Алексея Чернышова.

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — объявил руководитель украинской госкомпании.

По его словам, договор еще действует только из-за европейских партнеров, которым Киев не хочет помешать готовиться к зиме.

Напомним, что в предыдущий раз контракт продлевался в декабре 2019 года.