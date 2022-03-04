Эксперт предупредил о мошенничествах организаций по реабилитации после Covid-19

Некоторые мошеннические компании могут обманывать переболевших коронавирусом, предлагая им бесполезные процедуры для реабилитации после перенесенного заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

«Реабилитация — это комплекс мероприятий, для которых не характерен быстрый ответ организма и быстрое получение результата. Поэтому, наверное, здесь возможны спекуляции. Те, кто хотят заработать нечестным путем, могут предлагать подобные услуги. Они часто спекулируют на возможности бесплатных услуг, но фактически их цель — кошелек сограждан», — рассказал эксперт.

Он отметил, что обычно неприятные ощущения после коронавируса проходят сами через три или четыре недели. Но если они сохраняются и после, лучше всего пройти диагностику в государственной клинике и только потом выбирать учреждение для реабилитации.

Старченко обратил внимание на то, что в каждом субъекте Федерации есть медицинская организация, которая оказывает помощь переболевшим коронавирусом.

«Я бы пациентам рекомендовал получить консультацию у государственных реабилитологов и с ними составить программу процедур. После этого, если хочется, можно пойти в частную компанию и там пройти курс восстановления», — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что защититься от различных вариаций вируса и избежать тяжелого течения болезни, а также постковидных последствий поможет вакцинация.

Большинство заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Этот вариант Covid-19, несмотря на более легкое течение, обладает большей заразностью, чем его предшественники. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.