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Ру Тат
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25 апреля 2021  13:06
Евгений Калашников

Эксперт рассказал, кто может рассчитывать на двойной оклад в нерабочие дни

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Судебный эксперт Юрий Капштык объяснил, кто имеет право претендовать на зарплаты в объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая. Он назвал и тех работников, которые могут претендовать на двойной оклад за эти даты.

Юрист объяснил, что за объявленные нерабочими дни сотрудники получат деньги, причитающиеся им по окладу.  При полностью сдельном контракте работник не может претендовать на выплаты.

«При использовании схемы оплаты «оклад+сдельно» работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает», — цитирует эксперта «Российская газета».

Работники многих сфер продолжат трудиться, так как их деятельность отнесена к непрерывной, добавил Капштык. Он уточнил, что к этим отраслям относятся нефтепереработка, металлургия, атомная промышленность и строительство. Туда же можно причислить коммунальные службы, сотовые компании, торговые объекты, гостиничный бизнес. Продолжат работу и сельхозпредприятия.

На двойной оклад смогут претендовать работники, которых привлекли к работе сверх обычного графика или расписания смен. 
Такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса РФ и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни», пояснил эксперт.
 

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