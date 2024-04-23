Эксперт рассказал, когда авиабилеты подешевеют

Авиабилеты станут дешевле в том случае, если пассажиропоток существенно снизится. Об этом сказал «Татар-информу» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Если реальный спрос снизится, в том числе в силу эластичности по цене, авиакомпании скорректируют свое предложение, снизят тарифы. Но в 2024 году ожидать такой щедрости пока не приходится: многие авиакомпании летают с рекордно высокой занятостью кресел», – рассказал Пантелеев.

Собеседник отмечает, что часть клиентов не может позволить себе высокие тарифы, но при этом тех, кто готов заплатить высокую цену, более чем достаточно.

«В итоге, даже в низкий сезон самолёты летают заполненными более чем на 80 %, в то время как еще 10 лет назад заполненность на две трети считалась для низкого сезона очень хорошим показателем», – рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

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