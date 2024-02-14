Эксперт рассказал, как КАМАЗ собирается выигрывать в конкуренции с китайцами

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что КАМАЗ делает ставку на инновации, чтобы выиграть в конкуренции с китайскими производителями грузовой техники. Эксперт поделился мнением с «Татар-информом».

«Что касается конкуренции с китайскими грузовиками, КАМАЗ делает ставку на инновации и комплексные решения, что позволит укрепить его позиции на рынке. В условиях увеличивающейся конкуренции важно не количество, а способность предлагать продукты и услуги, соответствующие меняющимся требованиям рынка и клиентов», – считает эксперт.

Собеседник «Татар-информа» также уверен, что КАМАЗ сумеет достичь целей, изложенных в Стратегии развития автогиганта до 2030 года.

Подробнее о ситуации можно прочесть в материале «Татар-информа» «Стратегия КАМАЗа-2030: почему автогигант играет вдолгую и причем тут китайцы».