Эксперт рассказала, как информационный шум после сделки Долиной влияет на покупателей
Случаи, аналогичные истории Ларисы Долиной, формируют «шумовой эффект» на вторичном рынке жилья. Покупатели все чаще воспринимают такие сделки как потенциально рискованные и предполагают возможное влияние третьих лиц на решения продавцов. Об этом сообщила «Татар-информу» член Гильдии риелторов Татарстана, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
По ее словам, повышенное внимание к сделкам с участием возрастных продавцов изменило поведение покупателей.
«Покупатели стали думать, что почти каждая такая сделка проходит под влиянием третьих лиц. В то же время этот эффект не только создает опасения, но и заставляет людей быть внимательнее: проверять документы, задавать вопросы и более осмотрительно подходить к покупкам на вторичном рынке», – отметила Гизатова.
При этом, подчеркнула эксперт, говорить о массовом уходе пожилых собственников с рынка оснований нет.
«Не все пожилые собственники – "бабушки 007", и говорить о массовом уходе с рынка нельзя. Этот эффект скорее учит покупателей быть внимательными, проверять документы и при сомнениях отказываться от сделки. Но рынок вторички остается привлекательным, особенно на фоне более дорогой первичной недвижимости», – подытожила Гизатова.
Эксперт добавила, что вторичный рынок жилья продолжает пользоваться спросом, а дополнительная внимательность покупателей становится одним из ключевых факторов при выборе объекта.
