«Вторичка» под ударом: как «эффект Долиной» ставит покупателей на грань риска

Сделки по вторичному жилью в Татарстане обновили годовой рекорд

Октябрь стал рекордным для вторичного рынка недвижимости Татарстана: в республике зарегистрировали около 16,4 тыс. договоров купли-продажи, сообщили в пресс-службе Росреестра по РТ. Этот показатель оказался максимальным за весь год.

По сравнению с сентябрем показатель вырос на 15,5%. Наибольший прирост зафиксирован в категории жилых помещений – в октябре по ним зарегистрировали более 6,2 тыс. договоров, рост за месяц составил 23,6%. На индивидуальные жилые дома пришлось 1,5 тыс. договоров (рост на 13,6%), на земельные участки – 7,9 тыс. (+10,4%), на нежилые помещения – 757 (+13,2%).

«После замедления покупательской активности в сентябре в октябре мы вновь наблюдаем рост количества сделок на вторичном рынке недвижимости, причем по всем видам объектов. Если проанализировать показатели текущего года по месяцам, октябрь уже стал рекордным. Ранее таким месяцем был август. Учитывая традиционное увеличение количества сделок в конце года, мы ожидаем, что объем сделок может продолжить расти», – сообщила замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Всего за 10 месяцев в ведомстве зарегистрировали около 129,5 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи.

«Спрос на вторичном рынке жилья, несмотря на негативные прогнозы, находится на хорошем уровне в течение всего 2025 года. В ноябре и декабре спрос также сохранится. Но при этом надо отметить, что большинство сделок проходит за собственные средства, без использования кредитных – из-за пока еще высоких ипотечных ставок», – отметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

Он также подчеркнул, что выгодные условия по банковским вкладам остались в прошлом и татарстанцы все больше обращаются к покупке недвижимости как способу инвестирования. При этом большого выбора предложений на вторичном рынке не наблюдается, поэтому покупатели не затягивают с оформлением сделок.

Цены на «вторичку» в Казани остались на прежнем уровне

Цены на «вторичку» в Татарстане за последний месяц практически не изменились. Так, в столице республики стоимость квадратного метра поднялась всего на 0,9%. Теперь средняя цена казанского «квадрата» составляет 189,7 тыс. рублей, сообщили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

При этом медианная стоимость вторичного жилья выросла на 1,4% и достигла почти 9,1 млн рублей.

Эксперты объясняют устойчивый спрос на «вторичку» несколькими факторами. Как отметил генеральный директор портала Павел Луценко, в условиях дорогой ипотеки покупатели часто выбирают более доступные варианты.

«Вторичное жилье в среднем на 19% дешевле новостройки, при том что может иметь перед ней ряд преимуществ, если находится в сравнительно новом доме, который уже прошел усадку после строительства и в котором исправлены технические недостатки, где есть обжитый двор, готовая инфраструктура и т. д. Сама же квартира, как правило, имеет отделку, что для покупателя немаловажно, учитывая нынешнюю стоимость ремонта», – отметил он.

Новая угроза для рынка – «эффект Долиной»

Однако едва рынок недвижимости начал восстанавливаться после ценового шока и сокращения льготных программ, как возникла новая серьезная угроза, получившая название «эффект Долиной».

Напомним, в 2024 году певица Лариса Долина продала квартиру в московском районе Хамовники за 112 млн рублей. Затем она объявила, что сделала это под влиянием мошенников, которым и отдала полученные деньги. Покупательница, которой была предпринимательница Полина Лурье, узнала о проблеме только при попытке заселения, столкнувшись с отказом продавца освободить жилье.

Весной этого года суд признал сделку недействительной, в результате чего Лурье потеряла и квартиру, и уплаченные за нее деньги. В октябре она попыталась оспорить решение, однако суд вновь встал на сторону певицы.

Схема стала массово применяться и другими продавцами (либо с их использованием «втемную»), преимущественно пожилого возраста, что вызвало волну судебных разбирательств. Даже успешно завершенная сделка может быть оспорена, и покупатели рискуют остаться без жилья и денег, несмотря на нотариальное заверение и все необходимые справки.

Общественная реакция не заставила себя ждать: певица стала героиней многочисленных мемов, продажи билетов на ее концерты резко упали, а некоторые предприятия сферы услуг объявили ей бойкот. Неподалеку от дома, где расположена спорная квартира, неравнодушные жители устроили «стену Долиной»: туда приносят тапочки, ключи и маленькие игрушки – такая «жертва» якобы помогает удачно провести сделку с недвижимостью.

РГР открыла штаб помощи пострадавшим в сделках с недвижимостью

Из-за участившихся случаев мошенничества с недвижимостью Российская гильдия риелторов создала оперативный штаб. Его главная цель – защитить добросовестных покупателей и снизить риски мошеннических сделок, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе организации.

С 18 ноября по 1 декабря штаб принимал обращения пострадавших и их представителей, работал с юристами, нотариусами, представителями правоохранительных органов и специалистами рынка недвижимости. Эксперты подробно изучили все ситуации для выявления типичных схем и уязвимых мест в сделках.

По итогам работы штаб подготовил рекомендации, которые помогут покупателям и продавцам снизить риски. Среди них – личное общение с продавцом для проверки самостоятельности его решений, документальная проверка формальных признаков риска, фиксация волеизъявления продавца в чек-листе и привлечение профессиональных гарантов – нотариусов и риелторов.

Также предложены меры по безопасным расчетам – например, через аккредитивы или после передачи ключей и освобождения квартиры. Покупателям рекомендуют обращать внимание на «красные флаги» – спешку, необоснованные скидки, странные ответы или давление на продавца.

Штаб подготовил предложения и для государства и судов: установить единый порядок возврата денег при отмене сделки, запретить списание долгов через банкротство, сохранить ипотеку за покупателем, расширить компенсации и публиковать официальную статистику по оспариванию сделок.

Также рекомендованы долгосрочные меры: развивать добровольные механизмы защиты граждан, использовать депозитарное хранение денег, создать государственный компенсационный фонд, ограничивать распоряжение объектами для пострадавших продавцов и предусматривать порядок возврата денег и квартиры прямо в договорах. Все эти меры направлены на защиту людей и их денег «без усложнения процесса покупки и продажи недвижимости».

«Эффективными являются только точечные меры, направленные на корректную судебную практику, экономическую мотивацию участников, добровольные инструменты защиты, компенсационные механизмы. Оперативный штаб Российской гильдии риэлторов готов к участию в рабочих группах и доработке предложений совместно с органами государственной власти и заинтересованными лицами», – подытожили в РГР.

«Защита права собственности должна быть реальной для всех»

Кроме того, депутаты Госдумы России Нина Останина и Алексей Корниенко призвали Верховный суд РФ и федеральный Минюст выработать единый подход к применению норм гражданского законодательства о реституции в отношении пострадавших в сделках с недвижимостью по «схеме Долиной», включая добросовестных покупателей. Соответствующие обращения были направлены председателю Верховного суда Игорю Краснову и главе Минюста Константину Чуйченко.

«Как и обещала ранее, вместе с Алексеем Корниенко мы направили обращения в Верховный суд и Минюст с просьбой выработать единые подходы. Нужна ясная правовая позиция, обеспечивающая баланс интересов и стабильность. Нельзя строить рынок недвижимости, где каждый гражданин рискует стать жертвой непредсказуемого пересмотра сделок. Пора положить конец этой порочной практике. Защита права собственности должна быть реальной для всех!» – отметила Останина в своем телеграм-канале.

По ее словам, важно защищать не только обманутого продавца, но и права честного покупателя. Закон должен соблюдать баланс интересов всех участников сделки.

«Ситуация с квартирой Ларисы Долиной и Полины Лурье – симптом системной проблемы, которая бьет по сотням добросовестных покупателей. Когда суды, опираясь лишь на заявления о мошенничестве без приговора, массово расторгают уже завершенные и зарегистрированные сделки, это подрывает основы гражданского оборота. Люди остаются и без денег, и без жилья, взятого часто в ипотеку. Это кричащая несправедливость», – подчеркнула она.

«Не все пожилые собственники – «бабушки 007»

Тем временем эксперты отмечают, что резонансные случаи, подобные истории с Долиной, уже влияют на рынок вторичной недвижимости. Спрос пока остается высоким, но сами сделки становятся сложнее и покупатели все чаще откладывают покупку.

«Выявить истинность волеизъявления практически невозможно, мошенники постоянно совершенствуются, и легенды у «заколдованных» продавцов становятся все реальнее: ищут «встречку» (одновременная продажа своей недвижимости и покупка другой, – прим. Т-и), вносят задатки, подключают семью. На сегодняшний день стало реально сложно возрастным продавцам, даже если они реально хотят продать квартиру. Сложившуюся в интернете репутацию сложно опровергнуть», – поделилась с «Татар-информом» президент Гильдии риелторов РТ, руководитель АН «Татнед» Анастасия Голяшева.

По ее словам, ситуация на вторичном рынке в Казани набирает обороты как снежный ком: отсутствие базовых гарантий для покупателя делает сделки рискованными, а действующие инструменты защиты почти не работают. Сегодня покупатель должен не только быть внимательным, но и разбираться во всевозможных мошеннических схемах. Из-за этого спрос может постепенно снижаться, а до решений Верховного суда невозможно понять, куда будет двигаться рынок.

«Если вы решились покупать вторичное жилье, важно заранее позаботиться о безопасности сделки: проверить, является ли квартира единственным жильем продавца, при работе с пожилым собственником провести его освидетельствование, использовать надежные сервисы для расчетов. Также необходимо застраховать титул, убедиться в правдивости легенды продажи – уточнить информацию у родственников и соседей – и, наконец, строго соблюдать все условия добросовестности», – подытожила она.

По словам члена Гильдии риелторов РТ, руководителя компании «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, вокруг сделок с пожилыми продавцами появился так называемый шумовой эффект. Покупатели стали думать, что почти каждая такая сделка проходит под влиянием третьих лиц. В то же время этот эффект не только создает опасения, но и заставляет людей быть внимательнее: проверять документы, задавать вопросы и более осмотрительно подходить к покупкам на вторичном рынке.

«Не все пожилые собственники – «бабушки 007», и говорить о массовом уходе с рынка нельзя. Этот эффект скорее учит покупателей быть внимательными, проверять документы и при сомнениях отказываться от сделки. Но рынок вторички остается привлекательным, особенно на фоне более дорогой первичной недвижимости», – подытожила Гизатова.