В Татарстане инклюзивное образование развивается на базе 50 школ

В России растет количество детей-инвалидов, сообщила корреспонденту «Татар-информа» директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна Соловьева. На фоне этого особенно важно развивать инклюзивное образование и готовить специалистов. По словам Соловьевой, в Татарстане сегодня насчитывается порядка 50 школ, в которых развивается инклюзивное образование.

«В структуре детской инвалидности на первое место выходят психические нарушения, интеллектуальные нарушения и расстройства аутистического спектра. В тоже время наблюдается рост числа детей с комплексными нарушениями, когда в развитии есть не одна, а несколько проблем, влияющих на обучение и воспитание ребенка. К примеру, нарушения интеллекта и слуха», – добавила Соловьева.

Из 30 млн детей в России более 1,5 млн – это дети с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Организация полноценного обучения таких ребят – в числе приоритетных задач государства. Татарстан по этому показателю имеет определенные достижения, отметила эксперт.

«В Татарстане насчитывается около 50 отдельных общеобразовательных организаций, работающих по принципам инклюзивного образования. Институт психологии и образования КФУ готовит специализированные кадры, в том числе дефектологов, логопедов и психологов», – отметила Соловьева.

Напомним, сегодня открылась первая «Неделя Института коррекционной педагогики Российской академии образования «Детство равных возможностей»». Мероприятие проходит с 13 по 17 февраля на базе Института психологии и образования КФУ. В течение недели специалисты сферы образования региона примут участие в научно-методических и обучающих мероприятиях. Гости из Москвы изучат региональный опыт, посетят коррекционные образовательные учреждения, проведут консультации для педагогов, родителей и представителей общественных организаций.