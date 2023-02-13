Минобрнауки РТ и Институт коррекционной педагогики договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки Татарстана и Институтом коррекционной педагогики подписали сегодня в Казани, в здании Казанского федерального университета. Документ скрепили подписями заместитель министра образований и науки РТ Минзалия Закирова и директор Института коррекционной педагогики Татьяна Соловьева.

«Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования стало для нас знаковым событием. Это соглашение даст нам возможность в дальнейшем проводить практикоориентированные встречи, семинары, мастер-классы, в чем нуждаются наши педагоги», — сообщила Минзалия Закирова после подписания соглашения корреспонденту «Татар-информа».

Замминистра пояснила, что в дальнейшем будут разработаны научные пособия и новые современные методики преподавания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждый ребенок имеет право получить полноценное образование, а к особенным детям должен быть особый подход. Такие встречи сокращают расстояние между научными открытиями и практикоориентированными занятиями наших педагогов», — подчеркнула Закирова.

Соглашение было подписано в рамках недели Института коррекционной педагогики Российской академии образования «Детство равных возможностей». Мероприятие проходит в Татарстане с 13 по 17 февраля на базе Института психологии и образования КФУ.

На этой неделе специалисты сферы образования региона примут участие в научно-методических и обучающих встречах. Гости из Москвы изучат региональный опыт, посетят коррекционные образовательные учреждения, проведут консультации для педагогов, родителей и представителей общественных организаций.