Эксперт Раевский предупредил о слежке за людьми через смартфон

Мошенники могут следить за людьми через приложения в смартфоне. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Он в беседе с aif.ru отметил, что шпионское приложение достаточно трудно обнаружить в устройстве. По его словам, это могут быть игры, финансовые, биржевые приложения.

По этой причине спикер призвал устанавливать приложения только из проверенных источников. Также он рекомендовал пользоваться минимальным количеством приложений, а неиспользуемые сразу удалять с устройства.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в Татарстане зарегистрировали более 32 тысяч IT-преступлений.