news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 5 февраля 2025 00:49

Эксперт Раевский предупредил о слежке за людьми через смартфон

Мошенники могут следить за людьми через приложения в смартфоне. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Он в беседе с aif.ru отметил, что шпионское приложение достаточно трудно обнаружить в устройстве. По его словам, это могут быть игры, финансовые, биржевые приложения.

По этой причине спикер призвал устанавливать приложения только из проверенных источников. Также он рекомендовал пользоваться минимальным количеством приложений, а неиспользуемые сразу удалять с устройства.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в Татарстане зарегистрировали более 32 тысяч IT-преступлений.

#кибербезопасность #эксперты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

4 февраля 2025
Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

4 февраля 2025