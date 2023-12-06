Эксперт: Работодатели из Татарстана ищут кадры и готовы организовать обучение

На сегодняшний день на каждого безработного татарстанца приходится от трех до пяти вакансий. Людям, желающим освоить новую профессию и трудоустроиться, необходимо обратиться в службу занятости. Об этом сообщила «Татар-информу» председатель общественного совета Минтруда РТ, декан факультета социальной работы КГМУ Маргарита Максимова.

«На сегодняшний день обязательное требование работодателя — чтобы кадры были подготовленными. Кроме того, на рынке труда есть люди предпенсионного возраста, которые изъявили желание поменять работу, переобучиться. Работодатели нуждаются в высококвалифицированных кадрах, особенно востребованы представители рабочих специальностей», — рассказала она.

Собеседница агентства отметила, что существуют центры подготовки и переподготовки кадров для предприятий республики. Работодатели, когда предлагают работу, часто в объявлениях пишут, что приглашают на работу представителей рабочих специальностей (слесарей, фрезеровщиков и других специалистов) с возможностью пройти обучение.

«Минтруд Татарстана заключает договора с рядом учреждений, которые обучают и переобучают не только на рабочие профессии, но и на иные профессии, которые необходимы рынку труда. Работник, желающий освоить новую профессию, должен обратиться в центр занятости», — подчеркнула Максимова.

Она пояснила, что на сегодняшний день вакансий в республике больше, чем людей, находящихся в поиске работы. «Востребованность в кадрах большая. Жители республики должны знать, что в центрах занятости их могут обучить, переобучить и трудоустроить», — заключила Максимова.

«Трудоустройство не менее 65% граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы» — одна из приоритетных целей и задач Минтруда Татарстана, выдвинутая на голосования для определения плана работы на следующий год.

Опрос по определению публичных целей и задач министерств и ведомств РТ продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».