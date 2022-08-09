Эксперт прокомментировал конвертацию ADR «Татнефти» в акции

Решение «Татнефти» конвертировать часть своих ADR (американских депозитарных расписок) в акции правильное и последовательное, сообщил «Татар-информу» экономический обозреватель Альберт Бикбов.

«Еще 16 апреля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках. Принят такой закон был в связи с событиями, последовавшими после проведения СВО на Украине – произошло хищение золотовалютных резервов РФ и валютных средств российских банков, хранящихся на Западе. В таких условиях могли произойти подобные неприятности и с депозитарными расписками. Поэтому необходимо было выполнить предписания закона», – отметил он.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в законе была лазейка – эмитенты могли сохранить программы депозитарных расписок в случае разрешения правительственной комиссии. Этим правом воспользовались НОВАТЭК, «Норникель» и «Татнефть», получившая такое разрешение в мае 2022 года. Об этом компания заявляла в сообщении, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

«К сожалению, с апреля риски вокруг депозитарных расписок «Татнефти» не снижались, а, напротив, только нарастали. Великобритания, увы, занимает сейчас крайне антироссийскую позицию. Поэтому «Татнефть» приняла решение – с 15 августа она начнет автоматическую конвертацию ADR (американских депозитарных расписок), права на которые учитываются в российской инфраструктуре, в обыкновенные акции и сообщила об этом на сайте Лондонской биржи. При этом под конвертацию попадет, скорее всего, не очень большое количество ADR — те, которые учитываются в российских депозитариях. Потому что у российских депозитариев такое право прописано в депозитарных договорах с держателями, как правило, тоже российскими», – отметил Бикбов.

По его словам, подобная мера позволит российским держателям депозитарных расписок разблокировать расконвертацию, ранее невозможную из-за введенных санкций и перевести свои расписки в безопасную форму обыкновенных акций «Татнефти».

Ранее собщалось, что «Татнефть» с 15 августа начнет конвертацию ADR, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, в обыкновенные акции.