«Татнефть» автоматически конвертирует часть ADR в акции

Компания «Татнефть» с 15 августа начнет конвертацию ADR (американских депозитарных расписок), права на которые учитываются в российской инфраструктуре, в обыкновенные акции, сообщила компания на сайте Лондонской биржи.

При этом компания не будет запрашивать разрешение на проведение операции, процедура пройдет в автоматическом режиме.

«Компания не планирует обращаться за разрешением не проводить автоматическую конвертацию своих ADR. Таким образом, 15 августа 2022 года или около того компания направит уведомление депозитарию, инициировав автоматическую конвертацию», — приводит текст сообщения «Интерфакс».

В компании сообщили «Татар-информу», что под конвертацию попадет «скорее всего, не очень большое количество» ADR — те, которые учитываются в российских депозитариях.

«Автоматическая конвертация осуществляется в интересах российских инвесторов, и у нас нет причин препятствовать этому. В то же время держатели ADR несут определенные обязанности, предусмотренные депозитарным договором», — рассказали в пресс-службе компании.

Решение принято в связи с поправками в закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах, а также делистинге уже существующих. Эта мера позволила разблокировать расконвертацию расписок, ранее невозможную из-за введенных санкций.

Многие страны ужесточили санкции против РФ после начала специальной военной операции на Украине, инициированной 24 февраля Президентом России Владимиром Путиным.