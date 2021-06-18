Эксперт предупредил россиян о мошенничествах с электросамокатами

В России выявлен новый вид мошенничества с электросамокатами. В Сети пользователям предлагают якобы инструкции по бесплатной аренде популярного транспорта, лайфхаки по отключению скоростного лимита и даже по разборке и угону устройства.

«Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов „бесплатно и легально“. В них мошенники рассказывают, „как кататься на самокате весь день за 250 рублей“», — цитирует РИА Новости экспертов компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

В своих инструкциях мошенники изобретают нестандартные варианты регистрации пользователей, предлагают клонеры приложений, регистрацию при помощи чужих телефонов и другие варианты.

Как рассказали специалисты компании, стоимость таких «лайфхаков» составляет 1–3 тысячи рублей, но действенность таких схем весьма сомнительна.

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис. Вместо обещанной „бесплатной схемы“ ее продавец исчезнет с вашими деньгами», — подчеркивают эксперты.

Кроме того, следуя подобным инструкциям, человек становится соучастником мошенничества, за что ему грозит уголовная ответственность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за год в России на 200% выросло число ДТП с электросамокатами.