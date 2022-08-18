Эксперт: «Потребность в квадратных метрах в Казани будет актуальна минимум 15–20 лет»

Спрос на жилье в Казани сохранится, как минимум, 15–20 лет. Такое мнение выразил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«В Казани есть дефицит жилья. Я сейчас пишу квалификационную работу, в ходе моих исследований выяснилось, всего лишь 16% казанцев не нуждаются в улучшении жилищных условий. То есть 84% казанцев либо не имеют квартиры, либо имеют, но недостаточной площади. Поэтому потребность в дополнительных квадратных метрах в Казани будет актуальна минимум 15–20 лет», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в будущем на улице Портовая появится 1,5 млн квадратных метров жилья, кроме этого построят 1,3 млн квадратных метров административных и коммерческих помещений.