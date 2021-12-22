Эксперт посоветовал проводить Covid-free корпоративы, чтобы защититься от коронавируса

Для защиты от коронавируса во время праздников необходимо проводить все корпоративы в формате Covid-free, то есть в отдельных помещениях и с присутствием лишь привитой части сотрудников. Об этом заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков

Специалист отметил, что большие компании, находящиеся в одном общем помещении, неминуемо подвергаются риску заразиться коронавирусом.

«Достаточно одного заразившегося человека, чтобы накрыть инфекцией всю массу людей. Если встречаются пять-шесть человек, то это не страшно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии — это большой риск», — подчеркнул Звонков.

Врач также обратил внимание на то, что при текущем риске распространения инфекции разумно приглашать на подобные мероприятия только привитых.

«Поэтому очень важно, чтобы люди, которые по каким-то причинам не привились или имеют медотвод, на корпоратив не приходили. Для них высок риск заразиться и получить весь набор неприятностей, которые ждут заболевшего Covid-19 человека. Надо заранее договориться, что на вечеринку придут только привитые, а остальным лучше поберечься», — резюмировал эксперт.

Ранее в ходе предновогоднего опроса 15% опрошенных из Республики Татарстан отметили, что их компании не проводят корпоративы из-за пандемии и нехватки финансов.