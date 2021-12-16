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Ру Тат
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Общество
16 декабря 2021  01:53
Наталья Рыбакова

Опрос: Из-за пандемии и нехватки финансов 15 % татарстанцев лишены корпоративов

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В ходе предновогоднего опроса 15% респондентов из Татарстана отметили, что их компании не проводят корпоративы, 50% отметили, что такие праздники бывают лишь изредка. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Только для 35% корпоративы — регулярная практика. Половина из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что в этом году у них на работе будет праздник в честь Нового года. Чаще всего такие ответы встречаются среди начинающих специалистов, маркетологов и юристов. Еще треть работников региона отмечают, что компания пока не определилась», — сказано в сообщении.

Интересно, что 15% респондентов, чьи работодатели не проводят предновогодние посиделки, работают в области управления персоналом, транспортно-логистической и в сфере добычи сырья.Табу на такие вечеринки они объясняют сложной эпидобстановкой и отсутствием бюджета на праздник. Некоторые участники опроса говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год.

#новогодний корпоратив #опрос
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