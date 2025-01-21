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Эксперт посоветовал диверсифицировать сбережения для защиты их от инфляции
Для защиты сбережений от инфляции необходимо распределить их в разные активы. О необходимости диверсификации вложений рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, сообщает «Газета.Ru».
«Например, 30% сбережений можно хранить на рублевом вкладе с высоким процентом, а остальное можно распределить между инвестициями в золото, дивидендными акциями надежных эмитентов и валютным вкладом», — рекомендовал эксперт, уточнив, что проценты по вкладам в юанях выше, чем по вкладам в долларах и евро.
Кроме того, Калманович призвал воспользоваться возможностью открыть рублевый вклад под ставку в 20–24% в надежном банке, пока она существует.
Помимо этого, по мнению аналитика, в 2025 году очень привлекательно с точки зрения доходности смотрится внебиржевой валютный рынок Forex.
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