Эксперт посоветовал диверсифицировать сбережения для защиты их от инфляции

Для защиты сбережений от инфляции необходимо распределить их в разные активы. О необходимости диверсификации вложений рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, сообщает «Газета.Ru».

«Например, 30% сбережений можно хранить на рублевом вкладе с высоким процентом, а остальное можно распределить между инвестициями в золото, дивидендными акциями надежных эмитентов и валютным вкладом», — рекомендовал эксперт, уточнив, что проценты по вкладам в юанях выше, чем по вкладам в долларах и евро.

Кроме того, Калманович призвал воспользоваться возможностью открыть рублевый вклад под ставку в 20–24% в надежном банке, пока она существует.

Помимо этого, по мнению аналитика, в 2025 году очень привлекательно с точки зрения доходности смотрится внебиржевой валютный рынок Forex.