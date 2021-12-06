Эксперт посоветовал больным коронавирусом при наличии нарастающей отдышки вызывать скорую

Человеку, болеющему коронавирусом Covid-19 на дому, необходимо обратиться за медицинской помощью, если у него наблюдается сильная нарастающая отдышка и проблемы с дыханием. Об этом заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«В норме у нас частота дыхательных движений 14–16 (в минуту — прим. Т-и), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того чтобы продышаться нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство», — объяснил специалист.

Врач отметил, что в норме организм сам справляется с симптомами и они постепенно становятся менее заметны и выражены, но иногда возникают осложнения, и в таком случае не стоит откладывать обращение к медицинским работникам.

Водовозов также напомнил, что защититься от заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни поможет вакцинация.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что у двоих вернувшихся из ЮАР граждан России выявили новый омикрон-штамм. Ранее на территории РФ не было выявлено ни одного случая заражения этим вариантом коронавируса.