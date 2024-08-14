Эксперт: После отмены льготной ипотеки число сделок значительно сократилось

В Татарстане после отмены «Господдержки» 1 июля спрос на новое жилье стремительно стал падать вниз. В первые дни месяца эксперты и вовсе наблюдали затишье по сделкам, рассказала «Татар-информу» член Совета Гильдии риэлторов РТ Оксана Гусакова.

«Первые 10 дней вообще был вакуум, полное затишье. Это было связано с тем, что льготная программа была уже отменена, но обновленные регламенты по семейной и сельской ипотеке не озвучивали до 10 июля. После этого, конечно, определенное количество сделок на первичном рынке все равно осталось, но их количество стало значительно меньше», – поделилась она с корреспондентом «Татар-информа».

Продажи в июле просели также и в сегменте загородной недвижимости. Это связано в том числе и с тем, что анонсируемое введение в сентябре эскроу-счетов запустили раньше, но порядок их открытия и лимиты тоже не были уточнены. Многие сделки до сих пор находятся на «стопе».

«Что касается рынка вторичной недвижимости, ставка и так была уже высокая для рынка. Поэтому то, что она с 16% поднялась до 18% – это на сделках уже не сказалось. Сделки по вторичке идут часто за наличные, и количество таких в июле резко возросло. Это были в основном квартиры эконом-класса, однокомнатные, недорогие, но они покупались вообще без привлечения заемных кредитных средств», – подчеркнула собеседница информагентства.

Ипотечные кредиты на вторичном рынке сейчас чаще всего используют при альтернативных сделках. То есть когда имеется определенное «кредитное плечо» после продажи другого объекта недвижимости, составляет оно порядка 3-3,5 млн рублей. Остальную сумму берут в ипотеку.

«То есть с платежами в 50-55 тысяч еще как-то можно семейный бюджет распределить. Количество более дорогих кредитов по объему снизилось, ведь не всякая семья может себе позволить ежемесячные ипотечные платежи в размере 100-110 тысяч рублей. И это с учетом того, что они будут идти регулярно в течение 20-30 лет», – заключила эксперт.

Напомним, в июле Татарстан занял пятое место в России по объему ипотечного кредитования. За месяц в регионе выдано 2,35 тысячи таких кредитов на 8,75 млрд рублей со средним чеком в 3,77 млн. При этом в республике отмечается резкое падение числа сделок и их объема. В сравнении с июнем показатели обрушились на 65% и 74% соответственно.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости в июле читайте в материале «Ипотечное пике: в Татарстане объем выданных жилищных займов обвалился на 74%».