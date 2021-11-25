Эксперт: Показ фильмов и сериалов через онлайн-кинотеатр Netflix в РФ могут запретить

За отсутствие возрастного ограничения «16+» на сериалах и фильмах, показывающие сексуальные отношения, рассматривающиеся в РФ как нетрадиционные, американский стриминговый сервис Netflix могут запретить в России. Об этом заявил адвокат Владимир Новицкий, сообщает радио Sputnik.

Ранее правоохранительные органы начали рассмотрение жалобы общественницы Ольги Баранец на контент онлайн-кинотеатра. По ее мнению, Netflix, показывает кинокартины с участием героев — представителей ЛГБТ без маркировки «16+», которая необходима в соответствии с законодательством РФ.

Новицкий обратил внимание на то, что если МВД подтвердит факт данного нарушения, то сервису могут грозить разные последствия, включая даже запрет на показ фильмов и сериалов в России.

При этом юрист уверен, что сотрудники правоохранительных органов не преследуют цель «запретить Netflix». Если возрастная градация поставлена не будет, «может быть поставлен вопрос о запрете просмотра на территории России тех или иных фильмов», добавил он.

Эксперт допустил, что за отсутствие маркировки «16+» с онлайн-кинотеатра могут также взыскать штраф, но такое развитие событий, убежден он, маловероятно.

Роскомнадзор 9 ноября заявил о возможном введении запрета на показ на онлайн-платформах фильмов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений и кинолент, демонстрирующих различные сексуальные отклонения: садизм, мазохизм, педофилию и так далее.