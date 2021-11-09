Роскомнадзор может запретить показ в России фильмов с нетрадиционными отношениями

Роскомнадзор рассматривает возможность введения запрета на показ фильмов и сериалов, которые демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения, пишут «Ведомости».

Также в ведомстве обсуждают инициативу о запрете показа кинолент, в которых показываются различные сексуальные отклонения: педофилия, эксгибиционизм, садизм, мазохизм и т. д.

Данные запреты планируют распространить на онлайн-кинотеатры.

«Одна из инициатив предлагает дополнить закон „Об информации, информационных технологиях и защите информации“, внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона», — отметили в издании.

Новые ограничения также собираются включить в закон «О недопустимости злоупотребления свободой массовой информации».

Интернет-провайдеры и операторы должны будут блокировать страницы, содержащие запрещенный контент по требованию Роскомнадзора.

Кроме того, запрет на описание нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных отклонений и их демонстрацию могут добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».