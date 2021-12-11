Эксперт: Пока Деспотович не в форме и игра у «Рубина» не идет, сложно говорить о голах

Причиной невнятной игры в атакующей линии стали неготовность не до конца восстановленного Деспотовича и общее недопонимание на поле. Таким мнением по итогам матча «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0) поделился бывшй футболист сборной России Олег Корнаухов.

«Деспотович — это один из командообразующих игроков в „Рубине“. Он делает результат. Если он здоров и в форме, то он представляет собой серьезную силу. Сейчас мы видим, что он еще не готов к таким матчам. Его выпустили в надежде на его голевое чутье. Но если человек не готов и игра не идет у всей команды, то сложно говорить о голах», — отметил эксперт.

Сегодня «Рубин» уступил в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 2:0.