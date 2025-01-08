Эксперт по ЖКХ рассказал, какие работы в подъезде можно проводить без ведома соседей

Некоторые категории работ в подъезде жилец вправе провести без согласования с соседями. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если камера расположена в месте общего пользования, например на лестничной площадке, и ее объектив не направлен на двери соседских квартир, согласие остальных жильцов не требуется. Такая установка считается законной, поскольку не нарушает приватности окружающих. Аналогично, установка видеодомофона или дверного звонка — это личное дело владельца квартиры, не касающееся общедомового имущества», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что при продаже собственности также не требуется получение разрешения от соседей. Если жилец в своем жилье занимается профессиональной деятельностью, то ему также необязательно обсуждать это с соседями в тех случаях, если она не приводит к нарушениям правил проживания или не создает неудобства, отметил спикер.

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