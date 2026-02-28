Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как изменятся сроки оплаты ЖКУ с 1 марта

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что с 1 марта меняется крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Если раньше оплатить счета нужно было до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, то теперь установлен единый срок – до 15-го числа.

«Одно из плюсов нововведения – это удобство запоминания. С 5-го числа должна прийти платежка, до 15-го вы сможете оплатить», – поделился мнением с «Татар-информом» Дмитрий Бондарь.

Управляющие компании и ТСЖ с 1 марта больше не вправе самостоятельно устанавливать иные сроки выставления счетов и их оплаты – порядок станет единым по всей России.

Бондарь добавил, что на этот период – с 5-го по 15-е число – могут попадать даты получения зарплаты у россиян.

«Люди лишний раз не волнуются, что они не успевают оплатить, не думают, что им будут начислять штрафы, пени за эти пару дней просрочки. Некоторые действительно так думают. Меньше стресса – лучше климат жилищно-коммунальной сферы для людей», – считает эксперт.