Эксперт по туризму назвала Казань одним из самых популярных городов для отдыха весной

Этой весной многие россияне планируют отдыхать внутри страны. Казань также вошла в список популярных направлений, отметила директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, программа туристического кебшэка и пандемия коронавируса значительно повысили интерес к внутреннему туризму в России.

«Из популярных направлений я бы назвала Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Среди новых направлений весной также добавляется Крым. Есть направления, которые популярны круглогодично – это Камчатка, Байкал, Алтай, Сахалин, но это, конечно, не семейный отдых, туда едут в основном молодые», – перечислила Осипова.

Эксперт обратила внимание на то, что этой весной отдых в санаториях будет особенно востребован. В частности, после новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, растет спрос на программы реабилитации.

В январе 2022 года руководитель Комитета по развитию туризма города Казани Дарья Санникова заявила о том,что туристический поток в городе возвращается к допандемийным показателям.

Так, в 2021 году столицу Татарстана посетили 3 млн туристов.