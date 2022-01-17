Комитет по туризму: Турпоток в Казань постепенно возвращается к допандемийным показателям

В течение прошедшего 2021 года татарстанскую столицу посетили 3 млн туристов. Средняя загрузка отелей и гостиниц города составила 60%. Туристические потоки в Казань постепенно возвращаются к допандемийным показателям. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она отметила, что несмотря на сложности в туристической отрасли, пандемия дала толчок для создания альтернативных методов привлечения туристов. Внутренние маршруты прочно закрепились на тревел-картах нашей страны.

«Сегодня в Казани работают 229 средств размещения туристов — это отели, хостелы, гостевые дома. Средняя загрузка ключевых средств размещения составила 60%. При этом самый большой процент среди месячной загрузки 83-86% зафиксирован в летние месяцы», — рассказала Санникова.

Он подчеркнула, что по показателям загрузки Казань не отстает от таких крупных туристических центров, как Москва и Санкт-Петербург. Разница есть лишь в абсолютных числах по количеству номерного фонда отелей и гостиниц.

По словам докладчицы, ключевой точкой притяжения туристов в татарстанской столице остается Казанский кремль. По статистике посещений данного объекта видно, что поток туристов в Казань постепенно восстанавливается на допандемийный уровень.

«Мы видим, что приближаемся к показателям 2019 года», — отметила Дарья Санникова.

Отдельно она остановилась на показателях турпотока в прошедшие новогодние праздники.

«За период с 30 декабря по 10 января средняя загрузка отелей составила 73%. В пиковые даты 3,4, и 5 января показатель достиг 97%. Количество туристов в этот период также обнадеживает: к нам приехали 138 тыс. человек. За весь отчетный период в Казани побывали 3 млн гостей (против 1,7 млн в 2020 году). Это очень значительная цифра», — резюмировала Дарья Санникова.