Эксперт: По рыночной ипотеке сегодня заключают около 10% сделок

По рыночной ипотеке со ставками от 24 до 29,7% на данный момент заключается около 10% сделок. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

«По нашим наблюдениям, в период низких ставок с привлечением рыночной ипотеки заключалось около 40–50% сделок. Сегодня — не более 10%. Стоит уточнить, что низкие ставки — это до 13-14% годовых, они достаточно лояльны для покупки недвижимости с учетом инфляции», — отметил Садреев.

Единая информацонная система жилищного строительства (ЕИСЖС)

При этом эксперты полагают, что позитивных тенденций в ближайшее время ждать не стоит.

«Развитие ипотеки будет зависеть от уровня ключевой ставки Центробанка, который устанавливает ее примерно раз в два месяца. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы ключевая ставка снижалась. Даже хорошо бы, чтобы она не повышалась, а такое может быть. Поэтому в ближайшие полгода, я думаю, на рынке будет стагнация. И вряд ли будет какая-то существенная поддержка от Правительства с расширением льготных программ, потому что бюджета на это недостаточно, нужно большие средства выделять. Думаю, что никаких приятных новостей в ближайшей перспективе для людей, которые не вписываются в льготную ипотеку, нет», — поделилась с «Татар-информом» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичную недвижимость, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в январе составляет 28,9%, а на вторичную — 29,3%. В целом же ставки начинаются от 24% и доходят до 29,7%. Величина зависит от многих факторов: политики конкретного банка, первоначального взноса и других.

Подробнее о том, кто готов переплачивать за жилье и какой доход должен быть у человека для получения ипотеки по рыночным ставкам, читайте в материале «Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку».