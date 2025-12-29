Клименко заявил об отсутствии претензий к безопасности мессенджера MAX

Фото: © «Татар-информ»

Государственные цифровые платформы становятся жертвами взломов не из-за технических уязвимостей, а из-за человеческого фактора. Такое мнение высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что у профессионального сообщества нет претензий к уровню защиты государственных онлайн-сервисов, в том числе и к мессенджеру MAX, где обсуждается возможность хранения документов.

«Мы уже давно живем с "Госуслугами", с МФЦ, с "Госуслугами Москвы" в онлайне. И никаких претензий к тому, как делает государство по документам с точки зрения безопасности, ни у кого нет», – подчеркнул Клименко.

По его словам, большинство мошеннических схем связано не с утечками данных или ошибками в программном обеспечении, а с методами социальной инженерии, когда злоумышленники пользуются доверчивостью самих пользователей. Он пояснил, что атаки происходят не из-за «некачественной организации хранения данных» и не из-за багов в системах.

Говоря о возможном хранении документов в MAX, Клименко отметил, что сама концепция вызывает положительную оценку. «Поэтому сама идея (хранения документов в MAX – прим. ред.), само решение весьма неплохи», – добавил он.