Эксперт по машинному обучению и автор трека «Пушка» станут гостями TatarstanFuture

Фестиваль новой цифровой реальности от Минцифры РТ TatarstanFuture, который пройдет в парке Тысячелетия сегодня, в День республики, объявил образовательную программу. С детьми встрется признанные мастера блогосферы и ИТ, сообщают организаторы события.

«На главной сцене выступит блогер Влад Кобяков. Популярный YouTube-блогер и автор музыкального трека „Пушка” проведет встречу в формате „вопрос-ответ” и подробно расскажет, как современные технологии помогают создавать контент. Образовательную зону с лекцией „Кому в метавселенных жить хорошо” откроет директор по стратегическому маркетингу „Яндекса”и эксперт по машинному обучению Андрей Себрант, А крупнейший фитнес-блогер в России и амбассадор проекта „Лига Героев” Алексей Столяров расскажет о взаимосвязи спорта и технологий в рамках Q&A-сессии», — говорится в сообщении.

Перед публикой также выступят продюсер и сооснователь студии Kuflex Ксения Ляшенко с лекцией «Иммерсивное искусство: как зритель определяет форму», NFT-художница Олеся Довлатова с лекцией «Будущее VR-контента — web 3.0», эксперт и сооснователь российского представительства Университета Сингулярности Джин Колесников с лекцией «Искусственный интеллект VS художник. Генеративная нейросеть — соавтор или конкурент?».

Лекции, опен-токи и Q&A-сессии пройдут на нескольких площадках события с 12.00 до 17.45. Вход на фестиваль свободный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на фестивале TatarstanFuture детей будут развлекать робофутболом и машиной Голдберга.