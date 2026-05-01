Эксперт по ИЖС предупредила о рисках при покупке частного дома

Покупка готового частного дома связана с риском скрытых дефектов и сложностью проверки объекта до сделки. Об этом «Татар-информу» сообщила эксперт в области ИЖС, автор блога о стройке Ландыш Шарифуллина.

«Вы покупаете „кота в мешке“. Фундамент, узлы примыканий, скрытая черновая отделка, состояние вентканалов – все это невозможно проверить без вскрытия. Даже технадзор готового дома ограничен: фундамент частично под землей, стены закрыты отделкой», – отметила она.

По ее словам, именно скрытые дефекты чаще всего становятся проблемой уже после переезда и требуют дополнительных вложений.

«Если берете готовый дом – обязательно сопровождайте сделку независимым технадзором, который проверит и скрытые конструкции, и документацию. В любом случае доверять следует только проверенным подрядчикам, а свои риски минимизировать экспертизой», – подчеркнула Шарифуллина.

Главный аналитик «Циан Аналитики» Алексей Попов при этом отметил, что выбор между покупкой и строительством зависит от финансовых возможностей и горизонта планирования.

«Если есть вся сумма или большая ее часть, то выгоднее купить готовый дом. Вариант строить самому подойдет тем, кто не готов вложить много денег сразу, но располагает временем и желанием заниматься строительством», – сказал Попов.

