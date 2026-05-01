Эксперт по ИЖС объяснила, почему в Татарстане семьи выбирают готовые дома вместо стройки

Переток спроса со «стройки» на «готовый дом» в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Татарстане не является добровольным выбором покупателей – это результат изменения базовых условий рынка. Об этом «Татар-информу» рассказала эксперт в области ИЖС, автор блога о стройке Ландыш Шарифуллина.

По словам специалиста, перелом в структуре спроса произошел после завершения льготной ипотеки под 7% в 2024 году, на которую приходилось до 60% кредитов в сегменте. Дополнительное влияние оказало введение эскроу-счетов с марта 2025 года.

«Механизм, при котором деньги застройщик получает только после полного завершения строительства, создал серьезные трудности: финансовый разрыв – теперь строительные компании вынуждены изыскивать собственные средства на весь цикл работ или брать дорогие проектные кредиты, что в итоге удорожает итоговый дом. Сжатие предложения – до 40% игроков рынка Татарстана покинули его из-за невозможности или неготовности работать по новым правилам», – отметила Шарифуллина.

Она также подчеркнула, что к началу 2025 года около 30% реализуемых проектов столкнулись с задержками и блокировкой средств из-за жесткой привязки раскрытия эскроу к проектной документации. Это снизило темпы строительства и сократило предложение на рынке.

Дополнительное давление оказали высокая ключевая ставка и ужесточение условий кредитования. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), рыночная ипотека достигла порядка 18%, а ежемесячные платежи выросли с 35–50 тыс. до более чем 90 тыс. рублей. С октября 2025 года Банк России также ограничил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

«На мой взгляд, наблюдаемый переток спроса со „стройки“ на „готовый дом“ – это не добровольный выбор, а вынужденная адаптация рынка и потребителей к новым экономическим и регуляторным реалиям. Для застройщиков строительство стало менее предсказуемым и более затратным. Для семей – менее доступным в принципе. Пока не произойдет значительного смягчения денежно-кредитной политики и тонкой настройки механизмов эскроу под реальные потребности рынка, мы будем наблюдать не восстановление строительства, а закрепление этой консервативной тенденции в пользу готового жилья», – подытожила собеседница «Татар-информа».

