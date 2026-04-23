Эксперт по исламским финансам оценил идею застройки «Зеленого квартала» в Казани

Идею застройки «Зеленого квартала» в Казани, предложенную Агентством инвестиционного развития РТ, оценил в разговоре с «Татар-информом» доктор экономических наук, эксперт по исламским финансам Шамиль Шовхалов.

«Проект «Зеленый квартал» выглядит амбициозно и красиво на визуализациях, но важно смотреть глубже. С одной стороны, идея создания хаба исламских финансов, халяль-индустрии и культурных пространств – это попытка укрепить связи России с исламским миром. Однако существуют и риски», – считает эксперт.

По его мнению, проект должен быть доступным для жителей города, а заявленные масштабы требуют подготовленной инфраструктуры.

«В целом это замечательная инициатива, но успех будет зависеть не от архитектуры, а от того, появятся ли там реальные бизнесы, международные партнеры и постоянный поток людей, чего я и желаю проекту», – полагает доктор экономических наук.