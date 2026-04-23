«Зеленый квартал» Минуллиной: как в одном районе Казани хотят собрать исламский хаб

В Казани может появиться «Зеленый квартал» – комплекс объектов, связанных с исламскими финансами и культурой. В его состав предлагают включить Центр Востока, Соборную мечеть, общественные пространства для городских событий и ярмарок. «Татар-информ» выяснил, кто стоит за этой идеей и как может выглядеть проект.





Мост между Россией и странами ОИС

В распоряжении «Татар-информа» оказались материалы, связанные с созданием «Зеленого квартала» в Казани. В новой локации предлагается построить пять зданий: Центр Востока «Россия – Исламский мир», бизнес-центр класса А+, Соборную мечеть, Центр индустрии халяль, интерактивный музей Татарстана. Квартал, по задумке, должны украсить общественные пространства с памятником семье и ярмарочной площадью.

Как мы выяснили, концепция принадлежит Агентству инвестиционного развития РТ (АИР РТ). В ведомстве подтвердили, что такая идея обсуждается. При этом подчеркнули, что речь пока не идет о готовом проекте, утвержденном и переданном в работу.

«Пока это просто идея, а не проект. Это смысловое содержание того, что мы считаем поможет улучшить инвестклимат», – сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Она отметила, что строительство многофункционального комплекса «Зеленый квартал» могло бы стать физическим воплощением торгово-экономического моста между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Это трансформация Казани в «единое окно» входа исламского капитала на российский рынок и выход российских компаний на глобальные рынки», – пояснила Минуллина.

Почему зеленый?

Рабочее название проекта – «Зеленый квартал», и у него есть несколько разных смыслов.

Во-первых, зеленый – это сакральный цвет в исламе.

Во-вторых, проект предлагается реализовать по стандартам «зеленой экономики» с применением энергоэффективных материалов.

В-третьих, понятие «зеленый» трактуется не только как экологичность в природе, но и в бизнесе.

Рассмотрим рендеры, оказавшиеся в распоряжении «Татар-информа». В АИР уточнили, что их разработали в самом агентстве как концептуальное предложение.

Центр Востока

Ядром квартала мог бы стать Центр Востока «Россия – Исламский мир». Название отсылает к названию Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую создали 20 лет назад. По поручению Президента РФ Владимира Путина Группу возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Площадь застройки Центра Востока в концепции оценивается примерно в 45 тыс. кв. метров, а ежедневный поток посетителей – около 3 тыс. человек. В дни крупных международных форумов нагрузка на площадку может заметно возрастать.

Сам Центр Востока в составе «Зеленого квартала» рассматривается как единая точка сопровождения инвесторов из стран исламского мира при выходе на российский рынок. Предполагается, что здесь им могли бы помогать с разработкой стратегии локализации, а также сопровождать получение необходимых разрешений и лицензий.

Среди возможных функций центра – подбор и оформление земельных участков и объектов недвижимости, помощь с подключением к коммунальной инфраструктуре и общее сопровождение проектов на всех этапах – от идеи до запуска.

Отдельный блок задач связан с формированием управленческих команд. В центре могли бы подбирать российских специалистов, помогать выстраивать локальные команды, а также сопровождать переезд в Россию топ-менеджеров и их семей.

Для отечественных компаний Центр Востока тоже был бы полезен. В его функции входило бы сопровождение экспортной деятельности, консультации для понимания зарубежных рынков и бизнес-культур, языковая подготовка для топ-менеджеров.

Бизнес-центр высочайшего класса для инвесторов и фондов

Хаб исламских финансов в представленной концепции предлагают разместить в инновационном бизнес-центре класса А+. Здесь АИР РТ видит офисы международных инвесторов и фондов.

По расчетам, площадь застройки может составить около 35 тыс. кв. метров, а ежедневный поток резидентов и гостей – доходить примерно до 5 тыс. человек.

Предполагается, что центр будет предоставлять услуги исламского банкинга – как для бизнеса, так и для жителей. Здесь могли бы проводить переговоры и заключать соглашения о партнерстве.

Такой центр может усилить позиции Казани как деловой площадки, работающей с исламским миром, и со временем претендовать на роль одного из заметных финансовых хабов – наравне с центрами в Джидде, Куала-Лумпуре и Дубае.

Судя по рендерам, архитектуру намерены выстроить вокруг идеи открытости и тюркского гостеприимства, а интерьеры переговорных дополнить элементами татарского декоративно-прикладного искусства.

Соборная мечеть

С 2020 года в Казани рассматривали несколько площадок для строительства Соборной мечети. В числе вариантов назывались территория бывшего парка аттракционов «Кырлай», а также участок в районе Адмиралтейской слободы. Последняя из обсуждаемых локаций – территория «Новой Портовой».

Глава АИР РТ Талия Минуллина считает, что Соборную мечеть целесообразно интегрировать в «Зеленый квартал», поскольку это может усилить международный имидж Татарстана. По ее мнению, общность республики с исламским миром создает основу для развития совместных гуманитарных и социально-культурных инициатив.

В агентстве предлагают реализовать проект с использованием современной исламской геометрии, умного стекла и экологичных материалов. Внутреннее пространство, согласно концепции, может включать молельные залы, зал для никаха, открытые зоны для омовения, а также пространства отдыха со световыми колодцами.

Площадь застройки оценивается примерно в 25 тыс. кв. метров. Ожидается, что ежедневная посещаемость может достигать 15 тыс. человек, а в праздничные дни – до 40 тыс. верующих.

«Дизайн содержит прямые отсылки к формам Волжской Булгарии и белому камню знаменитых мировых мечетей, а в параметрические фасады изящно интегрирован татарский национальный узор», – говорится в описании к рендеру.

Центр индустрии халяль

В Татарстане сформировалась устойчивая культура халяль-потребления, которая, как отмечают в АИР РТ, продемонстрировала «феноменальную выживаемость» даже в советский период.

«Даже в периоды светской унификации (советский этап) сохранялись локальные «домашние производства» и этика. Это подтверждает, что спрос на халяль-инфраструктуру является базовым, а не конъюнктурным», – прокомментировали в Агентстве.

На этом фоне в АИР считают логичным появление Центра индустрии халяль – его рассматривают как потенциально крупнейшую в Восточной Европе площадку этичного потребления.

В концепции предусмотрено размещение бутиков modest fashion, крупных халяль-супермаркетов, фудкортов с национальной и восточной кухней, а также детских пространств.

Площадь застройки оценивается примерно в 20 тыс. кв. метров, а ежедневный поток посетителей может составить от 15 до 20 тыс. человек.

В случае реализации проекта, как ожидается, в городе появится пространство для семейного досуга и шопинга, ориентированное на стандарты халяль и высокий уровень сервиса.

Интерактивный музей Татарстана

За образовательный блок «Зеленого квартала» в концепции может отвечать современный музейный комплекс. Предполагается, что он станет точкой притяжения как для жителей, так и для туристов: здесь можно будет познакомиться с историей татарского народа, развитием ислама в Поволжье, а также с повесткой «зеленых» технологий и будущего.

Отдельный акцент предлагается сделать на интерактивных форматах – через макеты и цифровые решения посетителям смогут рассказывать о перспективах территории и стратегии ее развития.

Площадь застройки оценивается примерно в 15 тыс. кв. метров, а ежедневный поток посетителей может составить от 4 до 6 тыс. человек.

Как подчеркивает Талия Минуллина, речь идет не о классическом музее, а о проекте иного масштаба – «глобальный культурный продукт, демонстрирующий миру богатейшее наследие региона через призму самых современных музейных технологий».

По ее мнению, такая площадка могла бы дополнительно укрепить культурные и исторические связи Татарстана с исламским миром.

Общественные пространства

В «Зеленом квартале» предлагают обустроить зеленую зону для отдыха. Вдоль аллеи может появиться памятник семье – как символ традиций и связи поколений. Площадь этой части оценивается примерно в 12 тыс. кв. метров, а гулять здесь ежедневно смогут от 10 до 15 тыс. человек.

Еще одной точкой притяжения может стать общественное пространство в формате атриума. Его предлагают сделать гибким – чтобы проводить и городские праздники, и фермерские ярмарки, и крупные культурные события под открытым небом.

Для этого в проекте предусмотрены открытый амфитеатр, павильоны для сезонных выставок, фонтаны и зоны халяль-ярмарок. Общая площадь таких пространств – около 20 тыс. кв. метров. В обычные дни сюда смогут приходить около 5 тыс. человек, а во время массовых мероприятий – до 35 тыс.

По мнению Талии Минуллиной, «при умелой эксплуатации площадка может работать как туристическая точка притяжения».

«Пространство бережно передает дух и размах национального праздника Сабантуй, трансформируя традиции казанского гостеприимства в удобный формат XXI века», – говорится в описании рендера.

Финальная локация пока не определена

В АИР РТ выделяют три ключевых эффекта от проекта. Во-первых, в Казани может появиться централизованный хаб исламского банкинга – это даст бизнесу и жителям доступ к альтернативным финансовым инструментам и поможет привлечь партнеров из стран исламского мира.

Во-вторых, «Зеленый квартал» способен закрепить за Татарстаном роль центра компетенций по работе с исламским миром на уровне страны.

Наконец, проект может стать базой для подготовки специалистов по исламским финансам и востоковедов.

При этом сама инициатива пока остается на уровне идеи: параметры финансирования не определены, источники средств не названы.

«Расчетов нет. Это просто на уровне идеи. Каждый объект в среднем – 3-5 млрд рублей в зависимости от проекта и его детализации», – пояснила Талия Минуллина.

Руководитель АИР РТ уточнила, что финальную локацию определят после прохождения всех согласований, в том числе с Институтом пространственного планирования, который отвечает за развитие агломераций в Татарстане.

Рендеры предоставлены АИР РТ