news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 июля 2025 18:36

Эксперт Пантелеев отметил важность нового терминала аэропорта для комфорта пассажиров

Читайте нас в
Телеграм

Открытие нового терминала поможет с комфортом разместить всех пассажиров. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Ранее сообщалось, что Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Виталий Савельев ознакомились с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Казань.

«Развитие туристической индустрии и индустрии гостеприимства Казани привело к достаточно стабильному спросу на авиарейсы в этот город, и в пиковые часы аэровокзал был перегружен. Однако строительство нового аэровокзального комплекса позволит обеспечить комфортные условия для пассажиров – на каждого убывающего и прибывающего пассажира будет достаточно площади, чтобы человек не ощущал “плечо соседа”», – отметил собеседник агентства.

Также открытие нового терминала, по словам Пантелеева, поможет разместить большое количество торговых точек, которые очень востребованы среди пассажиров.

#аэропорт Казань #туризм #пассажиры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

22 июля 2025
Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

22 июля 2025