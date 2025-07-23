Эксперт Пантелеев отметил важность нового терминала аэропорта для комфорта пассажиров

Открытие нового терминала поможет с комфортом разместить всех пассажиров. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Ранее сообщалось, что Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Виталий Савельев ознакомились с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Казань.

«Развитие туристической индустрии и индустрии гостеприимства Казани привело к достаточно стабильному спросу на авиарейсы в этот город, и в пиковые часы аэровокзал был перегружен. Однако строительство нового аэровокзального комплекса позволит обеспечить комфортные условия для пассажиров – на каждого убывающего и прибывающего пассажира будет достаточно площади, чтобы человек не ощущал “плечо соседа”», – отметил собеседник агентства.

Также открытие нового терминала, по словам Пантелеева, поможет разместить большое количество торговых точек, которые очень востребованы среди пассажиров.